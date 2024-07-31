【時報-台北電】前鼎(4908)公告董事會通過113年上半年財務報表。113年上半年營業收入4.75億元，營業毛利2.06億元，營業利益9907萬元，稅前淨利1.38億元，淨利1.11億元，歸屬於母公司業主淨利1.11億元，基本每股盈餘1.42元。（編輯：沈培華）

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