【時報-台北電】聯發科(2454)公告113年上半年合併財務報告業經董事會決議通過。113年上半年營業收入2607.29億元，營業毛利1320.36億元，營業利益571.35億元，稅前淨利648.66億元，淨利576.09億元，歸屬於母公司業主淨利572.51億元，基本每股盈餘36.04元。（編輯：沈培華）

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