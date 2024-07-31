【時報-台北電】前鼎(4908)擬配息2.4元，董事會訂定除息交易日為8月16日，最後過戶日為8月19日，股票於8月20日~8月24日停止過戶，除息基準日為8月24日。
前鼎(4908)表示，本次股利發放通知，另委託集保結算所辦理以電子化通知。請股東於除息停止過戶起始日一營業日前(即113年08月16日前)，逕登入集保結算所「股東e服務」(網址https://stockservices.tdcc.com.tw)之股務事務電子通知(eNotice)平台登記同意接收電子通知，即可以留存之email接收股利發放通知，環保減碳愛地球！(113年08月17日以後同意者，適用下次股利發放電子通知)(編輯整理：李慧蘭)
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