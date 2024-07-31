【時報-台北電】創意(3443)有價證券達公布注意交易資訊標準，公告6月營業收入26.73億元，稅前淨利5.22億元，歸屬母公司業主淨利4.11億元，每股盈餘3.07元。

公告第二季營業收入67.2億元，稅前淨利11.03億元，歸屬母公司業主淨利9.07億元，每股盈餘6.78元。（編輯：邱致馨）

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