【時報-台北電】元太外匯新台幣收盤匯價32.842元，較前一個交易日升值0.8分；成交值7.35億美元。

《台北股市》台灣五十指數17969.84點，跌35.1點，跌幅0.19％
《大陸金融》人民幣升值0.18分 中間價7.1346元
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