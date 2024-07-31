【時報-台北電】行政院主計總處公布，概估今(113)年第2季經濟成長率為5.09％，較今年5月預測數5.18％減少0.09個百分點，主因商品出口擴增力道不如預期，但企業投資步調加速，資本形成表現優於預期，抵銷部分降幅。
人工智慧(AI)等新興科技應用商機持續熱絡，及終端需求逐漸回溫，第2季按美元計價商品出口年增9.91％，三角貿易及航運服務表現亦佳，併計經所有權調整之商品及服務，並剔除物價因素後，商品及服務輸出實質成長7.87％，較預測數減少3.35個百分點。輸出與輸入相抵，國外淨需求對經濟成長負貢獻0.39個百分點。
內需方面，綜計第2季國內需求實質成長6.25％，對經濟成長貢獻5.47個百分點。
主計總處概估今年上半年經濟成長率為5.81%，第1季為6.56%，第2季為5.09%。（編輯：沈培華）
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