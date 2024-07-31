【時報編譯張朝欽綜合外電報導】哈瑪斯領導人在伊朗遇刺身亡，中東緊張不安，油價走高。日本央行公布量化緊縮政策，升息1碼，並逐步減少購債，日圓在上下之間波動。大陸股市週三走高，為市場造好情緒。
投資人並且觀望週三稍晚，聯準會公布會議結論。
周三香港恆生綜合指數收盤上漲341.69點或2.01%，為17344.60點。國企股(H股)指數升2.0%，為6107點。科技指數漲3.0%，為3517點。交易所成交金額達到1188億港元。
主要的科技股走高，快手升4%，小米漲逾3%，騰訊升2.4%，阿里巴巴漲1.4%，
匯豐中午公布業績和新的股票回購計畫，收漲4.6%，報69.95港元。
關於美國新一輪晶片設備輸中禁令，路透報導指出，將排除荷蘭和艾司摩爾(ASML)。
半導體股明顯揚升，華虹半導體大漲4.8%，中芯升4.2%，上海復旦漲4.6%，ASMPT也漲3.2%。
投資人對於政治局會議強調促進消費，表示歡迎。家電股走強，海信家電升逾10%。
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