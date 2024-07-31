【時報記者張漢綺台北報導】渡過上半年調整利空，光寶科技(2301)下半年可望恢復成長，光寶科總經理邱森彬表示，今年下半年將恢復成長，不過由於今年上半年營收仍呈年減，今年要做到成長會比較辛苦。

光寶科今天舉行法說會，光寶科今年上半年合併營收621億元，合併毛利率為21.3%，營業利益率為8.9%，稅後淨利55億元，每股盈餘2.4元，其中第2季合併營收333億元，季增16%，單季合併毛利率達22.2%、營業利益率為9.9%，分別季增1.9個百分點及2.1個百分點，單季稅後淨利為31億元，單季每股盈餘為1.36元，季增30%。

邱森彬表示，我們持續推進成長策略的進展，在營運體質優化的基礎上，打造公司中長期的營收成長的動能，一方面集中研發資源進入新賽道；另一方面則是持續進行策略投資或是M&A，這幾年我們積極調整產品組合，降低高波動業務的比重，結合本業核心優勢，轉向聚焦中長期成長且進入門檻較高的領域，如綠色資料中心、潔能運輸、以及高效能基礎設施等能源物聯網(Internet of Energy; IoE)領域，這些領域屬於中長期成長策略之一，意味著需要較長時間的投入與發展而成為成熟產業。

展望第3季，邱森彬表示，過去幾年精實聚焦的行動到今年第2季已暫告一段落，三大事業部門及整體營運表現可望較第2季成長，主要成長動能來自高價值核心事業，包括AI與雲端運算電源、光電半導體及IT應用的高階電源、智慧輸入裝置等出貨量的增加；隨著調整的利空在今年上半年反映完畢，下半年起將恢復成長。

就各部門來看，光寶科預估，光電半導體可望逐季增長，目前全力發展高階應用，涵蓋AI機器視覺、汽車照明和感測應用、工業和再生能源等領域；在雲端業務部份，雲端、AI電源與液冷系統在新客戶、新產品進展推動下，預期將持續成長；資通訊和消費電子部門在AI PC帶動高端電源、Mini LED背光鍵盤趨勢下，有助於出貨提升。

不過，由於今年上半年營收仍呈年減，邱森彬表示，全年營收表現仍會受到上半年年減的影響，今年要做到成長會比較辛苦，但公司對未來發展的預估仍持樂觀態度。

光寶對新市場的佈局也逐漸看到成效，低軌衛星、工業用與遊戲機電源需求增加，將挹注新的營運動能，預期這些策略性佈局將為光寶帶來長期的競爭優勢，實現穩健的長期成長。

除投入新賽道，光寶科將擴大策略性投資與M&A，期盼透過投資於高成長且與光寶互補的領域，提升業務、技術、及智財等面向，加速實現全面的轉型綜效，未來將透過新事業提升獲利，再以此投入研發，擴大事業版圖，形成良性循環，為中長期成長奠定堅實基礎