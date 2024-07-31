【時報記者任珮云台北報導】國泰投信今日(7/31)發布旗下兩檔台股人氣ETF第一階段預估配息公告，包括國泰台灣5G+(00881)及國民高股息ETF國泰永續高股息(00878)，兩檔ETF的投資人數超過158萬人，皆是在8月16日除息，參與本次配息的最後申購日是8月15日。00881預計配發每受益權單位1元，以今天收盤價24.31元計，單次配息率4.1%，年化配息率為8.2%；00878預計配發每受益權單位0.55元，以今天收盤價22.97元計算，單次配息率2.4%、年化配息率9.6%。
國泰台灣5G+ETF(00881)基金經理人蘇鼎宇表示，通常台股在第三季表現會較其他季度震盪，平均季跌幅約2%，不過進入第四季後逢節慶行情，股市通常又會重返強勢，投資人不必過於恐慌。蘋果於29日釋出旗下AI軟體「Apple Intelligence」初版，為最新款iPhone手機暖身，9月有望再掀換機潮，屆時多家台系科技大廠將受惠，包括00881投資組合中的台積電、鴻海及廣達等將近6成的蘋果供應鏈將大放「蘋果光」。
00881同樣布局AI題材，由於輝達推出全新AI平台，進一步優化原產品功能，下半年將陸續推出新品，為輝達帶來成長動能；而輝達供應鏈也同步受惠，00881掌握近8成的輝達供應鏈，投資組合中除與蘋果供應鏈重疊的台積電、鴻海、廣達等，也納入聯發科與聯電，今(31)日兩間企業舉辦法說會，引發市場關注，會上公布企業第2季財報與下半年展望，後市可期。00881積極布局Apple與AI雙A行情，每股約24元(7/30)，投資人一次申購就能掌握包含權值三王在內的台灣科技國家隊。
另一檔即將除息的ETF是掛牌上市滿4年的國泰永續高股息(00878)，截至07/26，共有132萬受益人，是全ETF市場之冠還在持續創高，顯示00878的高人氣。00878經理人游日傑表示，00878追蹤「MSCI臺灣ESG永續高股息指數」，精選ESG評分高、具高殖利率的30檔台股。
在產業配置上，00878各成份股的權重較為均衡，不會單押某支個股，賦予過高的權重，較能抵禦產業波動，投資組合以科技電子股為主，比例將近7成，配上2成金融股，能攻又能守的配置，適合長期存股。
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