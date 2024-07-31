【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】韓股31日開高後雖一度下跌，但在季報亮眼的三星電子帶領下，最後收在2,770.69點，上漲32.5點或1.19%。另外，韓元走升，外資法人共買超2020億韓元。

韓國官方數據指出，當地6月工業生產雖僅月減0.1%，但已連續兩個月都下滑。不過，由於半導體需求暢旺，晶片的產量增加8.1%。另外，高通膨加上高利率，導致韓國內需市場疲弱，6月零售銷售年減3.6%。

三星電子表示，上季淨利大幅成長6倍，高達9.64兆韓元，約69.6億美元，高於市場預估7.97兆韓元。三星於7月初時曾初步預估，營利可望狂增15倍。同時，增加23%的營收，也創下2021年以來最大增幅。收盤時，三星股價暴漲3.58%，SK海力士也大漲3.02%。

電池類股則下跌居多，像是LG Energy Solution大跌2.7%，三星SDI更是重挫3.33%。韓元兌一美元在1376.5價位附近，韓元升值8.8元。