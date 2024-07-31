【時報-台北電】台股31日加權指數收22199.35點，跌24.22點或0.11%，總成交值3790.52億元。三大法人賣超161.55億元，其中外資賣超164.58億元，投信、自營商分別買超59.97億元及賣超56.94億元。
三大法人買超前十大個股，依類別分，1檔電子股、8檔金融股及1檔傳產股；依股價分，10檔銅板股；買超張數方面，10檔買超上萬張，榜首為旺宏(2337)，買超3萬1314張，台新金(2887)、臺企銀(2834)名列二、三名，分別買超1萬7805張及買超1萬7440張。第四及第五名為兆豐金(2886)、彰銀(2801)，其他依序為中信金(2891)、新光金(2888)、華航(2610)、永豐金(2890)及元大金(2885)。
三大法人的主要買盤標的與外資關連性最高，買超首位旺宏即是由外資扮演主力。
三大法人買超八檔金融股，其中，台新金獲得三大法人連六日買超，累計買超8萬4541張。兆豐金則獲投信大力相挺，三大法人今日也翻空為多。
●三大法人31日買超前十名：
1.旺宏(2337)收29.40元，漲2.65元或9.91%，三大法人買超3萬1314張。
2.台新金(2887)收20.30元，漲0.10元或0.50%，三大法人買超1萬7805張。
3.臺企銀(2834)收18.75元，漲0.15元或0.81%，三大法人買超1萬7440張。
4.兆豐金(2886)收43.20元，漲0.45元或1.05%，三大法人買超1萬4501張。
5.彰銀(2801)收18.75元，漲0.15元或0.81%，三大法人買超1萬4244張。
6.中信金(2891)收35.50元，漲0.20元或0.57%，三大法人買超1萬3439張。
7.新光金(2888)收10.85元，漲0.10元或0.93%，三大法人買超1萬3397張。
8.華航(2610)收22.95元，漲0.55元或2.46%，三大法人買超1萬2604張。
9.永豐金(2890)收26.60元，漲0.35元或1.33%，三大法人買超1萬2328張。
10.元大金(2885)收32.80元，漲0.45元或1.39%，三大法人買超1萬2098張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.旺宏(2337)三大法人累計賣超1萬2308張，其中外資賣超1萬2610張、投信買超205張、自營商買超95張；融資增1795張、融券增734張，券資比4.45%。
2.台新金(2887)三大法人累計買超6萬6735張，其中外資買超3萬5417張、投信買超1萬5466張、自營商買超1萬5852張；融資增1079張、融券減12張，券資比0.43%。
3.臺企銀(2834)三大法人累計買超1萬9713張，其中外資買超2萬4175張、投信賣超4924張、自營商買超462張；融資增234張、融券減26張，券資比3.25%。
註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅31日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。（編輯：沈培華）
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