【時報-台北電】台股31日加權指數收22199.35點，跌24.22點或0.11%，總成交值3790.52億元。三大法人賣超161.55億元，其中外資賣超164.58億元，投信、自營商分別買超59.97億元及賣超56.94億元。

外資賣超前十大個股，依類別分，10檔電子股；依股價分，5檔百元股、5檔銅板股；賣超張數方面，2檔賣超上萬張，榜首為友達(2409)，賣超2萬4217張，群創(3481)、欣興(3037)名列二、三名，分別賣超1萬9355張及賣超9080張。第四及第五名為廣達(2382)、訊舟(3047)，其他依序為台積電(2330)、力成(6239)、瑞軒(2489)、日月光投控(3711)及金寶(2312)。

電子股成重災區，其中面板更是慘上加慘。友達今日再被倒貨2.4萬張，成為賣超第一名，累計已8連賣達16萬7954張。群創昨日獲外資買超1萬2868張為冠軍，今日挾著第二季轉盈與出售5.5代廠的利多開盤強勢走高，未料外資忽買忽賣，今日又轉空砍出1.9萬張，導致收跌3%。此外，前十名單中廣達、台積電等AI大將都是提款名單，其中廣達已連9賣達63846張；台積電連二日賣超恐下探季線。

●外資31日賣超前十名：

1.友達(2409)收17.85元，跌0.35元或1.92%，外資賣超2萬4217張。

2.群創(3481)收15.35元，跌0.45元或2.85%，外資賣超1萬9355張。

3.欣興(3037)收179.50元，跌4.00元或2.18%，外資賣超9080張。

4.廣達(2382)收272.50元，漲2.00元或0.74%，外資賣超6659張。

5.訊舟(3047)收41.45元，跌0.90元或2.13%，外資賣超6308張。

6.台積電(2330)收934.00元，跌6.00元或0.64%，外資賣超6195張。

7.力成(6239)收163.50元，跌5.50元或3.25%，外資賣超6176張。

8.瑞軒(2489)收21.30元，跌0.80元或3.62%，外資賣超5390張。

9.日月光投控(3711)收150.00元，跌5.50元或3.54%，外資賣超4827張。

10.金寶(2312)收23.45元，漲0.50元或2.18%，外資賣超4316張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.友達(2409)三大法人累計賣超12萬3605張，其中外資賣超13萬4468張、投信買超1280張、自營商買超9582張；融資增9280張、融券減1744張，券資比0.00%。

2.群創(3481)三大法人累計賣超5萬8412張，其中外資賣超5萬9096張、投信買超1156張、自營商賣超471張；融資增1607張、融券減1117張，券資比1.26%。

3.欣興(3037)三大法人累計賣超1萬7774張，其中外資賣超2萬191張、投信買超3844張、自營商賣超1428張；融資增2180張、融券減145張，券資比0.85%。

註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅31日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：張嘉倚)