美國傳出計劃於8月公布新規，擴大阻止部分國家向中國晶片製造商出口半導體製造設備的權力，至於包括日本、荷蘭和韓國的出口關鍵晶片製造設備盟友，則獲豁免，包括荷蘭光刻機巨頭艾司摩爾（ASML）、東京電子等不會受到影響。
路透報導，這項規定是「外國直接產品規定」的擴展，將禁止位於中國最先進晶片製造中心的約6家中國晶圓廠接受來自許多國家的出口，預期將影響以色列、台灣、新加坡和馬來西亞。
外國直接產品規則規定，產品若是使用美國技術製造，美國政府有權阻止其銷售，當中包括在外國製造的產品。消息指出，規定目前還處於草案形式，可能會有變化，但目標是在8月以某種形式發布，新規則表明美國正尋求對中國半導體產業持續施壓，但又不會激怒盟友。
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