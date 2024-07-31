【時報-台北電】台股集中市場今日開低收低，盤初受權值F4齊跌影響，一度滑落至22046.29點、大跌182.72點，但在鴻海(2317)、廣達(2382)攜手翻紅，加上國巨(2327)引領被動元件族群上攻、金航也攜手走高下，盤中一度翻紅挺升至22315.31點，惟臨收台積電(2330)翻紅不成收低在934元，影響指數隨之收低24.22點、報22199.35點，總成交值3735.70億元。三大法人賣超161.55億元，其中，外資連4賣、續調節164.58億元，投信、自營商分別買超59.97億元及賣超56.94億元。

投信賣超前十大個股中，中華(2204)H1稅後純益24.57億元、年減18.8％，投信連3日小幅回補78張後，今日翻臉大賣2577張，雖外資轉買超1362張救援，但仍爆出近1.3萬張大量，股價下殺跌停97.7元，退出百元俱樂部。

依類別分，6檔電子股、1檔金融股及3檔傳產股；依股價分，3檔百元股、3檔中價位股及4檔銅板股；賣超張數方面，榜首為中華(2204)，賣超2577張，華通(2313)玉山金(2884)名列二、三名，分別賣超2212張及賣超1558張。第四及第五名為全新(2455)仁寶(2324)，其他依序為新日興(3376)遠東新(1402)南亞科(2408)鴻海(2317)正新(2105)

●投信31日賣超前十名：

1.中華(2204)收97.70元，跌10.80元或9.95%，投信賣超2577張。

2.華通(2313)收77.70元，跌0.20元或0.26%，投信賣超2212張。

3.玉山金(2884)收26.55元，漲0.30元或1.14%，投信賣超1558張。

4.全新(2455)收150.00元，跌8.50元或5.36%，投信賣超1261張。

5.仁寶(2324)收31.45元，跌0.30元或0.94%，投信賣超674張。

6.新日興(3376)收211.00元，跌15.00元或6.64%，投信賣超665張。

7.遠東新(1402)收34.00元，漲0.35元或1.04%，投信賣超569張。

8.南亞科(2408)收57.10元，股價持平，投信賣超536張。

9.鴻海(2317)收198.00元，漲2.00元或1.02%，投信賣超529張。

10.正新(2105)收48.25元，漲0.05元或0.10%，投信賣超526張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.中華(2204)三大法人累計買超1505張，其中外資買超2355張、投信賣超339張、自營商賣超510張；融資減36張、融券增5張，券資比0.25%。

2.華通(2313)三大法人累計賣超8234張，其中外資賣超1萬273張、投信買超1105張、自營商買超934張；融資減205張、融券減914張，券資比2.94%。

3.玉山金(2884)三大法人累計賣超7萬48張，其中外資賣超4萬8182張、投信買超9989張、自營商賣超3萬1855張；融資增1999張、融券增90張，券資比1.26%。

註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅31日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：李慧蘭)

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