【時報-台北電】台股31日加權指數收22199.35點，跌24.22點或0.11%，總成交值3790.52億元。三大法人賣超161.55億元，其中外資賣超164.58億元，投信、自營商分別買超59.97億元及賣超56.94億元。

投信買超前十大個股，依類別分，2檔電子股、5檔金融股及3檔傳產股；依股價分，1檔百元股、3檔中價位股及6檔銅板股；買超張數方面，榜首為永豐金(2890)，買超6015張，兆豐金(2886)、中信金(2891)名列二、三名，分別買超3599張及買超2900張。第四及第五名為第一金(2892)、統一(1216)，其他依序為致伸(4915)、國產(2504)、國票金(2889)、台達電(2308)及大成鋼(2027)。

今日投信買超前十大偏愛金融股，且前四名皆由金融股拿下，榜首永豐金自7/11以來天天買超，今日續加碼6015張，為連13買；兆豐金自6月中以來獲投信瘋狂敲進，已連買超過30日，今日續買3599張；中信金自7/23至今日皆為買超，共連5買；第一金則是自7/4以來天天補貨，今日續補2789張，為連18買。

●投信31日買超前十名：

1.永豐金(2890)收26.60元，漲0.35元或1.33%，投信買超6015張。

2.兆豐金(2886)收43.20元，漲0.45元或1.05%，投信買超3599張。

3.中信金(2891)收35.50元，漲0.20元或0.57%，投信買超2900張。

4.第一金(2892)收29.35元，股價持平，投信買超2789張。

5.統一(1216)收83.90元，跌1.80元或2.10%，投信買超2608張。

6.致伸(4915)收91.50元，漲1.20元或1.33%，投信買超2564張。

7.國產(2504)收52.60元，漲0.90元或1.74%，投信買超2338張。

8.國票金(2889)收15.20元，股價持平，投信買超1853張。

9.台達電(2308)收414.50元，漲14.50元或3.63%，投信買超1840張。

10.大成鋼(2027)收39.20元，跌0.30元或0.76%，投信買超1826張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.永豐金(2890)三大法人累計買超5萬5202張，其中外資買超2萬5412張、投信買超2萬2720張、自營商買超7069張；融資減16張、融券減30張，券資比7.72%。

2.兆豐金(2886)三大法人累計買超2萬8763張，其中外資賣超2517張、投信買超2萬188張、自營商買超1萬1092張；融資增179張、融券減40張，券資比1.34%。

3.中信金(2891)三大法人累計買超5萬429張，其中外資買超3萬630張、投信買超1萬6711張、自營商買超3087張；融資增2035張、融券增69張，券資比1.63%。

註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅31日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：邱致馨)