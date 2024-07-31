【時報-台北電】台股31日加權指數收22199.35點，跌24.22點或0.11%，總成交值3790.52億元。三大法人賣超161.55億元，其中外資賣超164.58億元，投信、自營商分別買超59.97億元及賣超56.94億元。

外資買超前十大個股，依類別分，1檔電子股、8檔金融股及1檔傳產股；依股價分，10檔銅板股；買超張數方面，7檔買超上萬張，榜首為旺宏(2337)，買超2萬9871張，臺企銀(2834)、新光金(2888)名列二、三名，分別買超1萬7342張及買超1萬3237張。第四及第五名為彰銀(2801)、元大金(2885)，其他依序為中信金(2891)、華航(2610)、兆豐金(2886)、台新金(2887)及開發金(2883)。

外資今日買超前十有八檔金融股，但買最多是記憶體製造廠的旺宏，不但翻多且單日買超近3萬張。另買超唯一的傳產股為華航。

外資今日買超鎖定金融股，對臺企銀、新光金、彰銀、元大金、中信金均買超逾萬張。其中，對新光金連二天買進，對元大金、中信金反手轉買，對臺企銀呈現連三天做多且買盤擴大。

●外資31日買超前十名：

1.旺宏(2337)收29.40元，漲2.65元或9.91%，外資買超2萬9871張。

2.臺企銀(2834)收18.75元，漲0.15元或0.81%，外資買超1萬7342張。

3.新光金(2888)收10.85元，漲0.10元或0.93%，外資買超1萬3237張。

4.彰銀(2801)收18.75元，漲0.15元或0.81%，外資買超1萬3056張。

5.元大金(2885)收32.80元，漲0.45元或1.39%，外資買超1萬2168張。

6.中信金(2891)收35.50元，漲0.20元或0.57%，外資買超1萬1978張。

7.華航(2610)收22.95元，漲0.55元或2.46%，外資買超1萬166張。

8.兆豐金(2886)收43.20元，漲0.45元或1.05%，外資買超9754張。

9.台新金(2887)收20.30元，漲0.10元或0.50%，外資買超8994張。

10.開發金(2883)收16.10元，漲0.10元或0.63%，外資買超8741張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.旺宏(2337)三大法人累計賣超1萬2308張，其中外資賣超1萬2610張、投信買超205張、自營商買超95張；融資增1795張、融券增734張，券資比4.45%。

2.臺企銀(2834)三大法人累計買超1萬9713張，其中外資買超2萬4175張、投信賣超4924張、自營商買超462張；融資增234張、融券減26張，券資比3.25%。

3.新光金(2888)三大法人累計買超2萬7692張，其中外資買超3萬3167張、投信買超1975張、自營商賣超7450張；融資減889張、融券增2552張，券資比3.01%。

註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅31日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。（編輯：沈培華）