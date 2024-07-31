【時報-台北電】台股31日加權指數收22199.35點，跌24.22點或0.11%，總成交值3790.52億元。三大法人賣超161.55億元，其中外資賣超164.58億元，投信、自營商分別買超59.97億元及賣超56.94億元。
三大法人賣超前十大個股，依類別分，10檔電子股；依股價分，5檔百元股、1檔中價位股及4檔銅板股；賣超張數方面，2檔賣超上萬張，榜首為友達(2409)，賣超2萬3990張，群創(3481)、欣興(3037)名列二、三名，分別賣超2萬1257張及賣超8464張。第四及第五名為廣達(2382)、台積電(2330)，其他依序為訊舟(3047)、力成(6239)、瑞軒(2489)、日月光投控(3711)及南亞科(2408)。
友達、群創雙遭賣超逾2萬張，為前十大個股唯二「萬級」賣超的個股。友達今日舉行一年一度的實體法說會，Q2本業轉盈、單季每股虧損0.03元。群創法說會也將在8月舉行，惟外資在台股大提款，業績利多也無效，受到外資對面板雙虎大砍2萬張以上的狠勁，友達收跌近2%、群創跌近3%，無奈法說變法會。
●三大法人31日賣超前十名：
1.友達(2409)收17.85元，跌0.35元或1.92%，三大法人賣超2萬3990張。
2.群創(3481)收15.35元，跌0.45元或2.85%，三大法人賣超2萬1257張。
3.欣興(3037)收179.50元，跌4.00元或2.18%，三大法人賣超8464張。
4.廣達(2382)收272.50元，漲2.00元或0.74%，三大法人賣超6948張。
5.台積電(2330)收934.00元，跌6.00元或0.64%，三大法人賣超6651張。
6.訊舟(3047)收41.45元，跌0.90元或2.13%，三大法人賣超6397張。
7.力成(6239)收163.50元，跌5.50元或3.25%，三大法人賣超5714張。
8.瑞軒(2489)收21.30元，跌0.80元或3.62%，三大法人賣超5516張。
9.日月光投控(3711)收150.00元，跌5.50元或3.54%，三大法人賣超5180張。
10.南亞科(2408)收57.10元，股價持平，三大法人賣超4196張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.友達(2409)三大法人累計賣超12萬3605張，其中外資賣超13萬4468張、投信買超1280張、自營商買超9582張；融資增9280張、融券減1744張，券資比0.00%。
2.群創(3481)三大法人累計賣超5萬8412張，其中外資賣超5萬9096張、投信買超1156張、自營商賣超471張；融資增1607張、融券減1117張，券資比1.26%。
3.欣興(3037)三大法人累計賣超1萬7774張，其中外資賣超2萬191張、投信買超3844張、自營商賣超1428張；融資增2180張、融券減145張，券資比0.85%。
註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅31日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。（編輯：張嘉倚）
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