美國科技股周二大跌，費半重挫3.88%，台股今天早盤下跌近2百點，隨後買盤拉抬盤中翻紅，終場小跌24.22點，收22199.35點，成交量3735億元。外資賣超164.58億元，投信買超59.97億元，自營商賣超56.94億元，合計3大法人賣超161.55億元。

外資期現貨續空，期貨空單仍達3.7萬張，本月賣超累計3502億元，今天持續減碼台積電、廣達、日月光等權值股，賣超前2名則由面板雙虎包辦，友達2.42萬張、群創1.93萬張。

至於買超則以金融股最多，在前10名高佔7檔，包括臺企銀、新光金、彰銀、元大金、中信金、兆豐金、台新金等。

法人表示，科技股驚魂未定，輝達周二大跌7%、台積電ADR也下挫3.4%，台股期貨夜盤一度重挫4百多點，市場繃緊神經以為今天要破底，未料早盤僅跌1百多點，接著5波攻上紅盤，從周二與今日分時圖來看，短線已出現止跌跡象，加上周一融資維持率跌至160%今年新低，籌碼沉澱，盤勢有機會在本周止穩。

外資今天買超上市個股前10名為：旺宏(2337)29872張、臺企銀(2834)17342張、新光金(2888)13237張、彰銀(2801)13057張、元大金(2885)12169張、中信金(2891)11979張、元大滬深300正2(00637L)11132張、華航(2610)10167張、兆豐金(2886)9754張、台新金(2887)8994張。

外資今天賣超上市個股前10名為：友達(2409)24218張、群創(3481)19356張、欣興(3037)9081張、廣達(2382)6659張、國泰台灣5G+(00881)6461張、訊舟(3047)6308張、台積電(2330)6196張、力成(6239)6177張、瑞軒(2489)5391張、日月光投控(3711)4827張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

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