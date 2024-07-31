【時報記者王逸芯台北報導】聯發科(2454)今(31)日法說會登場，副董事長暨執行長蔡力行表示，AI大趨勢正迅速在邊緣運算和雲端運算中展開，聯發科除透過彈性的ASIC(客製化晶片)商業模式有機會獲得資料中心企業生意外，相信AI趨勢也將大幅增加相關邊緣運算設備的需求，將有助聯發科。
蔡力行表示，許多機會都受惠於AI大趨勢，包括正在迅速展開的邊緣運算和雲端運算。擁有資料中心的企業，為了降低整體擁有成本，都有採用客製化晶片的強烈需求。聯發科透過有彈性的ASIC商業模式，提供優異的IC整合能力、先進製程與封裝的技術能力，以及領先的112G及224G SerDes IP，來滿足客戶的需求，讓聯發科能尋求更多AI加速器和以及Arm-based CPUs的生意機會。
在邊緣運算方面，蔡力行表示，業界希望能降低推理成本和雲端與邊緣連接的能耗成本，用戶也有對隱私保護和更低延遲的需求。相信這些趨勢將大幅增加行業對AI邊緣運算設備的需求，如智慧型手機、筆記型電腦、平板電腦、汽車、機器人等。
聯發科上半年營收達2607億元，較去年同期成長35%，主要受益於5G、WiFi 7和AI相關產品的導入日漸增加。聯發科上半年累計EPS達36.04，較去年同期成長74%。聯發科預期第三季三個產品營收類別皆約略持平，反應市場的穩健需求。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：