【時報記者林資傑台北報導】半導體測試介面廠精測(6510)今（31）日召開線上法說，總經理黃水可表示，隨著半導體市況復甦態勢確立，預期第三季營收成長動能將增溫，下半年成長態勢確立。根據目前掌握訂單需求狀況，維持今年營收逐季揚、全年雙位數成長預期不變。
精測2024年第二季合併營收7.22億元，季增6.98％、年減2.89％，自近1年低回升。毛利率、營益率「雙升」至52.44％、3.65％，紛創近2年、近1年半高。歸屬母公司稅後淨利0.66億元，季增達3.78倍、年增達91.25％，每股盈餘2.04元，齊登近1年半高。
累計精測上半年合併營收13.98億元，雖年減1.49％、為近5年同期低，但毛利率51.68％、營益率1.01％，雙雙自去年同期虧損谷底回升。歸屬母公司稅後淨利0.8億元、年增達近18.13倍，每股盈餘2.47元，均自同期新低觸底反彈。
精測表示，第二季營收成長主要受惠多家高速運算（HPC）大廠出貨放量、手機應用處理器（AP）需求回溫，成長幅度雖不大，但探針卡營收占比維持37％相對高檔，在產品組合改善、稼動率改善帶動下，使毛利率回升至50～55％的過往區間，帶動獲利顯著反彈。
展望下半年各產品趨勢，黃水可預期手機應用處理器（AP）可望將較上半年成長，高速運算（HPC）成長動能增溫，上半年較淡的射頻（RF）成長幅度亦可望擴大。而探針卡展望亦佳，雖須視客戶驗收進度而決定是第三季或第四季認列營收，但全年可望繳出雙位數成長。
黃水可表示，半導體產業發展後市看來越來越好，目前評估精測第三季營收仍會持續成長，成長幅度會較第二季再放大，下半年成長態勢確立。根據目前掌握訂單需求狀況，維持今年營收逐季揚、全年雙位數成長預期不變。
同時，精測將持續精進產品自有技術，研發生產自主技術的微機電（MEMS）探針卡，拓展新市場商機，並透過自年初起推動的CHPT by AI計畫提升內部營運管理效能，並提供客戶更完善的一站式服務，與客戶共同迎接新一波半導體產業成長商機。
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