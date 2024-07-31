【時報記者任珮云台北報導】美國總統拜登日前宣布退出2024年大選，並全力支持副總統賀錦麗成為新一任民主黨總統候選人。施羅德投資團隊表示，隨著川普勝選預期上升，美國公債殖利率曲線變得更加陡峭。若共和黨完全執政，川普將有更多的財政自由發揮空間。相比之下，若民主黨勝選，美國將面臨分裂政府的局面。因此，若賀錦麗與川普的民調差距縮小，最近的陡峭殖利率曲線可能會反轉。儘管如此，川普目前看起來更有可能勝選，尤其是最近的刺殺行動使他的支持度顯著上升，可能助他順利挺進十一月大選。
如果川普當選總統，施羅德投資團隊表示，川普經濟政策將保持新重商主義傾向，以及保護主義。川普可以以國家安全問題為由，利用美國貿易法第232條賦予的權力提高關稅，主要目標是中國。川普在前次任期內對中國進口商品徵收的平均關稅從3%上升到近20%。若再次當選，他提議將此關稅提高至60%，並對其他地區進口商品徵收10%的基本關稅。這些政策若落實，將對通膨造成顯著衝擊，但可能以目的性的方式利用它們來獲得其他國家的貿易讓步。
此外，川普的移民政策也將對通膨產生影響。他承諾驅逐1500萬非法移民，這可能加劇勞工短缺問題，特別是在農業和建築等高度依賴外國勞工的行業。這可能導致薪資成長加速，進一步加劇通膨壓力。然而，川普的減稅政策和減少監管措施將支持經濟成長。他承諾延長2017年《減稅和就業法案》中的減稅措施，並計畫將公司稅率削減到20%或15%。儘管這需要國會同意，且共和黨保守派可能會對此猶豫，但這些措施將在一定程度上促進經濟增長。
在貨幣政策上，施羅德投資團隊認為，川普對美國聯準會主席鮑爾的不滿眾所周知。若再次當選，他將不提名鮑爾連任，但在鮑爾的任期到2026年5月結束前，川普不會尋求撤換聯準會主席。若賀錦麗當選，則預計聯準會將在2026年恢復寬鬆貨幣政策立場。而若川普再次當選後，預計聯準會將在2025年降息三碼（0.75%），但因關稅和移民政策推動通膨壓力增加，利率將保持穩定。在鮑爾的任期結束後，川普可能提名更鴿派的聯準會主席，但新主席大幅降息的舉措可能會被其他成員否決。
羅德集團資深美國經濟學家George Brown(喬治·布朗)總結，選舉結果仍然不確定，川普在民調中處於上風，但他的政策具有不確定性和變化性。我們的預期是，如果川普在11月獲勝，美國經濟成長將會更加強勁，通膨也會更加堅挺。
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