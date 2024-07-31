因應高溫極端氣候，環境部與勞動部30日舉辦「氣候變遷高溫調適對策會」。環境部長彭啟明表示，未來夏天將會再增加0.5至1度左右，甚至最高溫可能很快就會突破40度，環境部除了研議調適政策外，也鼓勵各縣市強化城市綠化、增加公共空調等，下周的總統府氣候對策委員會，也會分享高溫議題。

環境部與勞動部首次攜手舉辦「氣候變遷高溫調適對策會」，並邀請衛福部共同參噢，也是三部會首次針對高溫議題舉辦大型研討會。會中邀請學者專家分享高溫預警、都市熱島、健康調適等科學研究。

彭啟明強調，台灣在防災、抗洪或地震等因應上有許多經驗，但熱傷害的預防與調適，就缺乏明確的措施，近來包括台中、高雄或台南都有遇到熱浪問題，勞動部將要求企業職場打造熱浪避險環境，衛福部也要做好熱傷害的準備。

彭啟明分享，高溫調適措施包含鼓勵公園綠化，來調整都市的微氣候；研究都市熱島效應和風廊的應用；改善養殖區的生產環境，結合率能、節水和智能技術，幫助漁民提高養殖結果，以及培養逆境品種的培育能力。

根據聯合國氣象組織（WMO）發布的文章指出，今年6月是有紀錄以來最熱的6月，也是連續13個月創下每月氣候紀錄。

依據環境部5月發布的國家氣候變遷科學報告，也指出台灣夏天可能長達7個月，高溫超過36度的天數將增加75天，高溫事件除增加城市熱島效應外，也造成熱傷害，也可能增加呼吸和心臟血管死亡風險，間接或直接人體心理健康問題。