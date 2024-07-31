【時報-台北電】欣陸(3703)公告董事會決議通過113年上半年合併財務報告。113年上半年營業收入148.44億元，營業毛利18.77億元，營業利益7.96億元，稅前淨利6.32億元，淨利4.46億元，歸屬於母公司業主淨利7.5億元，基本每股盈餘0.91元。

欣陸另公告董事會重大決議事項。董事會授權董事長於一定額度內核准子公司之現金增資，以及子公司購買舊金山專案公司股權。（編輯：沈培華）

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