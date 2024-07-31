【時報-台北電】巧新(1563)公告民國113年第二季合併財務報告之董事會召開日期為8月8日。(編輯：邱致馨)

《盤前掃瞄-基本面》瑞昱Q3旺季動能延續；國巨H1賺百億
政府對陸車設自製率門檻 業者：國產化驗證需時盼給緩衝期
《台北股市》7月台股19強逆漲逾50% 營建股最拉風、漲幅王飆120%
《台北股市》投信31日賣超前十大 中華翻臉賣最多、爆量殺跌停
#巧新 #召開 #汽車股 #合併財務報告 #董事會
透過Google新聞追蹤旺得富