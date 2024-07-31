【時報記者王逸芯台北報導】聯發科(2454)今(31)日舉辦法說會，副董事長暨執行長蔡力行表示，持續預估全年智慧型手機市場出貨量將有低個位數百分比的成長，自家聯發科在旗艦市場的成長則將逾50%，另外，他也預告，新一代旗艦新品天璣9400預計10月發布。

綜觀全球智慧型手機市場，蔡力行表示，聯發科持續認為全年智慧型手機市場的出貨量將有低個位數百分比的成長，同時全球5G滲透率將達61%~63%。

在旗艦智慧機市場部分，蔡力行指出，聯發科天璣9300系列今年已應用於多款5G AI智慧型手機。新一代旗艦新品天璣9400預計10月發布，首波導入的機型數量較天璣9300更多，客戶對於天璣9400反應相當正面，相信2024年旗艦產品營收成長超過50%。

蔡力行指出，天璣9400採用3奈米製程生產和Arm v9核心，搭配聯發科獨有的全大核架構，將帶來性能和能耗上顯著提升，此外，天璣9400也進一步優化生成式AI的功能，許多生態系統夥伴正積極開發生成式AI功能，這也可能成為未來縮短智慧型手機產品週期的關鍵。