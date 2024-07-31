IC設計龍頭聯發科（2454）31日公告第二季營運結果。第二季財報表現仍不俗，繳出每股稅後盈餘（EPS）16.19元，毛利率則為48.8％；單季淨利為259.5億元，季減18％、年增62％。
聯發科2024年第二季度財報，合併營收達1272.71億元，季減4.63％，年增29.68％；毛利率48.8％，較前季減少 3.6 個百分點，較去年同期增加 1.3 個百分點，符合前次法說會預估。法人指出，主要因首季包含一次性的項目，不過仍較去年同期增加，在產品組合部分也較佳。
第二季庫存水位恢復、備戰第三季拉貨動能；聯發科指出，第二季存貨淨額為535 .7億元；存貨週轉天數72天，高於前季之66天，但低於去年同期之115 天。
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