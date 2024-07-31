大陸摺疊手機布局商機持續推展、升溫，南寶（4766）因碳纖複合材打入汽車、筆電等產品，並跨入陸系摺疊機供應鏈，下半年開始出貨；永捷（4714）也因可撓式HC材料取得三款新機種認證，伴隨新單挹注，出貨動能推進看俏。
此外，鼎基（6585）去年高機能薄膜用於手機內部隔絕材料，打入蘋果IPHONE供應鏈，帶動電子營收比推進至9.3％。第三季邁入電子產品出貨旺季，搭配高毛利產品醫療、車用訂單持穩拉升，法人看好全年毛利率站穩4字頭，獲利進補。
南寶因產業景氣與需求逐步回溫，耕耘新產品與應用的效應逐漸顯現，上半年營收107.7億元，年增12.1％，創同期新高。除碳纖複合材打入陸系摺疊機供應鏈，積極拓展非鞋用接著劑市場，包括已出貨的液晶顯示器面板製程的光學膠，及開發中的半導體製程所需耐高溫膠、紫外光解黏膠等，營運持穩推進。
南寶規畫將在大陸、越南、印度擴充新產線，其中印度清奈新廠預計2025年底至2026年初投產，生產接著劑；大陸擴建地點為安徽安慶；越南規劃於大登廠區內擴建新產線，並持續尋求透過併購拓展產品線和應用領域的機會。
永捷可撓式HC材料取得三款新機種認證，PU新產品以歐洲環保水性為主，3月再投入一只六噸反應槽，設備月產能可再提升一倍以上。第三季、第四季產能預期會有倍數成長，全年出貨明顯提升。
鼎基醫療、汽車客戶拉貨動能續強，電子產品打入美系手機大客戶供應鏈，預估第三季有明顯拉貨動能。今年除深耕美國市場，還將加強歐洲、東南亞與新興市場開拓。
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