【時報-台北電】台光電(2383)現金股利每股10元，公告訂定除息基準日113年9月6日，除息交易日8月29日。普通股現金股利發放日期9月27日。（編輯：沈培華）

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《電零組》台光電上半年每股盈餘12.83元
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