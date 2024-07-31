【時報記者莊丙農台北報導】網家(8044)旗下露天市集與CYBERBIZ今日策略合作，推出『平台+品牌官網』雙平台開店服務，經由露天市集每月超過1,100萬瀏覽人數的平台流量結合CYBERBIZ線上商務與線下整合開店平台，並擁有完整OMO智慧零售解決方案，協助全台消費品牌發揮加乘綜效，打造開放、共榮的電商媒合生態圈。
露天市集總經理曾薰儀表示，露天與CYBERBIZ的策略結盟，以各自原生優勢為基礎，將電商流量平台和多渠道整合官網兩種服務間的串連整合得以實現，露天聚合線上主題策展市集和線下多樣化商展，與CYBERBIZ一同打造OMO商圈與市集合作新樣態。品牌不僅將有更多平台資源、流量和行銷工具能整合運用，也能參與線上主題策展市集和線下多樣化商展，透過整合品牌合作、競合品類互補的方式，達成開發市場、拓展業務和優化品牌價值的目標。
CYBERBIZ創辦人兼執行長蘇基明表示，根據國外的經驗，D2C品牌官網將成為未來電商經營的必要通路，這次「平台+品牌官網」雙平台開店服務，不僅能為品牌官網「引流」（流量），還能發揮品牌官網的優勢，協助商家深耕品牌經營，透過 CYBERBIZ系統，商家可以彙整會員數據資料，進行會員再行銷和自動化行銷等，若商家還有經營線下通路，便能直接實現 OMO（線上線下虛實整合）的營運模式。
過往品牌商受限於官網建立後，仍須另外尋找網路流量，以獲得顧客和銷售訂單，這次參與雙平台開店導流方案的品牌商品，將也會同步進入露天市集的搜尋媒合，透過千萬流量的支持，使品牌官網有新的曝光方式與銷售機會。
透過策略聯盟打造的雙平台開店導流方案，首先將邀請露天市集旗下商店街店家為第一批加入的對象，自8月1日起商店街的店家即可以選擇優惠的升級方案，立即使用CYBERBIZ方案建立品牌官網，並享有露天市集的平台搜尋推廣導流，同時露天市集會將串接商品資料轉移、原平台商店自動轉址、老客戶通知，以及平台商品賣場頁和商品導流頁同步更新，開啟雙平台開店導流方案的OMO線上線下整合業務。
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