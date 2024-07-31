【時報編譯張朝欽綜合外電報導】在企業財報推動下，歐股周三早盤明顯走高，此外大盤特別地受到艾司摩爾(ASML)大漲的提振；此前有新聞報導指出，該荷蘭半導體製造設備商將不受限於美國新一輪晶片設備出口管制。
周三泛歐Stoxx 600指數早段暫升4.5點或0.9%，為518.6點。
重量級的艾司摩爾目前大漲近8%，暫報868歐元；稍早路透報導指出，美國新一輪有關外國晶片設備輸出中國的管制規定，將排除部分盟友國家，包括日韓荷蘭。
歐洲的科技股指數也大漲3.3%。
全球最大飛機製造商空中巴士(Airbus)公佈第二季業績後，股價上漲5.2%。
噴射機引擎製造商Safran公布上半年較高的獲利，並重申全年財測目標，目前上漲1.1%。
匯豐控股上漲了近3%，該銀行稍早公布上半年穩定的獲利後，承諾要回購30億美元的股票。
施耐德電機(Schneider Electric)上漲3.4%，此前該法國電氣裝置和自動化系統製造商公佈了上半年的業績。
英國製藥商葛蘭素史克(GSK)在提高年度獲利和銷售預期後，股價下跌1%。
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