賣富邦金5張，88.8元，國泰金5張，62.5元，元大金，10張，32.7元，先前買進富邦金84.8元，國泰金61.0元，元大金，31.95元，賺3.5萬元，累計中信金1199張，富邦金240.6張，國泰金251.7張，元大金248張

有人問我，借錢炒股的利息要怎麼還呢，你可以用現金股利還，也可以作價差還啊，像我今天賺了3.5萬元，拿來付7月的利息就夠了，下個月再努力做點短線，8月的利息應該也沒問題

我覺得最近有些粉絲，開始在神話我，此風不可長，我只是運氣好，剛好在股票上漲的起漲點，借2000萬炒股而已，一切都是運氣，我如果當真那麼神，今天就不會連發兩篇文章，而會把身體健康那篇文章，挪到明天發，在此祝福各位炒股大發財

虎尾金融股神將會帶領各位畜X級窮人，一起前往流著奶與蜜之地。跟隨肥羊，一生肥美；聽信酸民，一世窮酸。以上僅為個人操盤紀錄，不解釋為何進出，有疑惑請自行翻書。

※本文獲得「金融股肥羊」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。