【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】日本央行如日媒報導一樣，果真在31日決定把短期利率調升至0.25%，並逐漸減少依照量化寬鬆計畫所購買公債數量。消息一出，除了日本股市由黑翻紅外，日圓兌一美元盤中一度升至151.63價位。
英國外匯交易平臺City Index認為，在日本確定升息後，買進日圓的程式也馬上自動執行，但缺少更詳盡的數據，日圓升值的動力也跟著熄火。這次日本升息15個基本點有些意外，原本預測只會升息10個基本點而已。
City Index表示，日本央行應該就如何減縮購債（tapering）著墨多一點。不過，升息15個基本點，還是把利率給拉升至25個基本點，稍晚聯準會將要公佈最新利率決策，日圓也會順勢走貶。
匯豐銀行指出，日本央行經過長考後，終於做出升息還有逐步縮減資產負債表的決定，尤其目前日本正處於消費支出疲弱的狀態。不過，日本央行認為上班族加新，將有助於未來景氣復甦。
匯豐表示，預期日本物價上漲，也在為接下來的貨幣政策正常化鋪路。排除主要幾項困難，日本央行已經要在將來實施更多的貨幣緊縮政策，下一次調升利率的時間點，應該就是明年初。
調研單位凱投宏觀（Capital Economics）覺得，日本央行對物價與薪資之間正在成形的良性互動，似乎愈來愈有信心。日本央行也提到，日本加薪風潮已從大日企吹向中小企業，甚至蔓延到各行各業。
凱投宏觀認為，日本央行說加薪已反應到物價上，日本下一次升息，搞不好10月就會看到。跟部分專業人士預估日本央行明年還會升息有不一樣的意見，因為到時候進口成本可望下滑，物價將不到日本央行的目標價2%。
日本SMBC日興證券表示，跟不到5年就要到期的日本政府公債相比，日本央行對日本5到10年的減少購買規模較小，表示日本央行寧可去抑制10年期的殖利率。
SMBC日興證券認為，日本政府公債較短天數就要到期的殖利率將會上揚，因為日本央行在未來兩年之間將縮減購債。這也表示，殖利率曲線的走勢應該會比較平坦。
調研單位東京短資株式會社（Totan Research）指出，這次升息也反應出過去過於寬鬆的貨幣政策，因為實際利率已是負的了。儘管日本央行一直解釋，自己的貨幣政策跟日圓走勢沒有直接關聯，但外界可不這麼認為。因為這對日本農村地區的中小企業造成了打擊。
東京短資株式會社表示，這次升息幅度不大，因為只是象徵性意義的。目前不用擔心還會大幅升息，因為日本央行在3月以及7月所調升的利率，加在一齊已是其它央行升息的幅度。預估未來，日本央行將保值謹慎態度，不再會太過度緊縮。
新加坡華僑銀行（OCBC）認為，日本央行這次會調升利率以及縮減資產負債表，都沒有什麼好意外的，且過去3周日圓兌美元匯價已提早反應升值。至於日本央行還會不會升值，要取決於行長植田和男是否趨向鷹派的強硬態度。
華僑銀行指出，日本最近經濟數據好壞差不多各半，植田和男不太會變得很強硬的鷹派。但是，聯準會馬上要公布最新政策利率決議，若美國強烈地偏向鴿派，那麼美元有機會轉弱，日圓當然就會順勢變強。
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