【時報-台北電】廣明(6188)公布上半年財務報告，營業收入40.69億元，稅前淨利4.7億元，本期淨利3.6億元，歸屬於母公司業主淨利3.51億元，基本每股盈餘1.26元。（編輯：邱致馨）

《電週邊》別受騙！華碩：從未經營社群媒體公開帳號或群組
《熱門族群》富邦金彈簧腿帶隊 金融類指叩關10日線
《熱門族群》鴻海返200關 他電跟著開趴、1檔閃紅燈
台灣500大科技業出爐 半導體供應鏈掛帥
#廣明 #電週邊 #每股盈餘 #財務報告 #營業收入
透過Google新聞追蹤旺得富