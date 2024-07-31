【時報記者王逸芯台北報導】聯發科(2454)今(31)日舉辦法說會，展望第三季，副董事長暨執行長蔡力行表示，預期三大產品營收類別皆約略持平，單季營收將介於1235億元到1324億元之間，季下滑3%至成長4%。蔡力行強調，聯發科對2024年全年的財務目標保持不變，預估美金營收成長mid-teens(14%~16%)百分比，看好2024年是聯發科下一階段成長的開始。
蔡力行表示，就聯發科第三季三大產品線表現來看，首先Mobile Phone手機業務部份，第三季來自新興市場4G SoC健康需求的成長，被5G SoC下滑的因素抵銷，預計第三季手機業務營收較前季持平。Smart Edge Platforms/智慧裝置平台部分，預期第三季營收持平，其中，無線及有線連結產品約略持平，運算裝置和ASIC業務將穩健成長，電視營收預期下降，主要是客戶上半年已為全球體育賽事提前拉貨。Power IC/電源管理部分，第二季成長主因季節性需求所驅動，預期在第三季持續穩健成長。
展望第三季，聯發科預期三大產品營收類別皆約略持平，反應市場的穩健需求，以美金對台幣匯率1比32.3計算，單季營收將介於1235億元到1324億元之間，季下滑3%至成長4%，較去年同期成長12%到20%。營業毛利率預估為47%±1.5%，季度費用率預估為30%±2%。
蔡力行表示，聯發科對2024年全年的財務目標保持不變，預估美金營收成長mid-teens(14%~16%)百分比，扣除一次性項目的毛利率預計介於46%至48%之間，也重申對中長期策略的信心，尤其在雲端運算和邊緣運算的AI大趨勢中，聯發科佔有有利的位置。他也強調，聯發科的新專案進展順利，可望從2025年下半年開始貢獻營收，相信2024年是聯發科下一階段成長的開始。
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