【時報-台北電】31日集中市場盤後交易總金額為6.65億元，成交張數為1萬796張；委買張數5萬6108張，委賣張數2萬9305張。(編輯：邱致馨)

《盤後交易》31日櫃買市場盤後交易總金額為2.01億元
《集中市場》30日外資賣超236.08億元，投信買超94.32億元
《集中市場》30日融資增為3259.47億元，融券減為197977張
《集中市場》集中市場11:00，指數22252.51點，成交值2130.08億元
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