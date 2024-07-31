【時報記者莊丙農台北報導】友達(2409)今天召開法說會，友達著重在說明「Mobility Solution智慧移動」、「Vertical Solution垂直場域」以及「Display顯示科技」三大支柱未來的發展。公司表示，將邁向輕資產發展，未來資本支出會把資源做更合理分配，智慧移動、垂直場域投入更多資源，持續提升對於抵抗面板景氣循環的能力。展望第三季，董事長彭（又又）浪指出，消費型產品終端銷售較為平淡，今年傳統旺季不如以往，智慧移動營收與第二季相當，垂直場域營收較第二季下降，面板顯示器營收會成長，整體第三季營收估計較上季小幅成長。

針對第二季營運表現，彭（又又）浪指出，消費型電子產品需求穩定，通路庫存相對健康，品牌廠備貨積極，TV跟MNT面板第二季價格往上，車用顯示因BHTC加入挹注車用營收大幅增長，帶動友達本業轉盈；但第二季地震有廠房受損，造成停產及維修費用產生，整體微幅虧損。

彭（又又）浪表示，過去面板景氣影響很大，從早年曾經一年營收4800億元，到去年只有2400億元，面對景氣波動，友達持續尋找轉型，建立第二波成長曲線。透過雙軸轉型，往輕資本延伸價值鏈，包括醫療、教育、零售等場域發展，由面板為主的顯示用元件公司轉型成以顯示技術為核心的解決方案公司。

因此，友達建構「智慧移動」、「垂直場域」以及「顯示科技」三大營運支柱。執行長暨總經理柯富仁表示，全球汽車每年成長率僅1到2％，友達假若僅僅銷售車用面板，成長率有限，因此，結合BHTC來提供更多元車用產品線，像是取代溫控、傳統機械式懸扭，到提供整個智慧座艙元件解決方案，邁向整個生態圈。預期「Mobility Solution」未來幾年營收都將呈現雙位數成長。

「Vertical Solution垂直場域」專注智慧醫療、智慧零售及智慧教育，提供一站式智慧解決方案。另外，就是長期布局的太陽能領域，除了太陽能廠建置外，還跨足儲能、碳排、管理水資源等領域，該事業群已經是友達成功轉型案例，也預期。「Vertical」未來幾年都會呈現雙位數成長。

「Display顯示科技」是讓友達能持續穩定產生現金流，柯富仁指出，過去TV面板營收占比到去年已經降低到19％，隨著垂直場域等兩大支柱的成長，TV面板面對景氣循環越來越能進入到可控範圍。但在顯示技術上，友達也投入到節能、綠色製造中，其中，AI PC跟車用面板的發展讓過去布局的低溫多晶矽LTPS帶來關鍵作用。由於LTPS具備低耗電的特性，尤其AI NB發展趨勢，到2028年占整個NB市場將達到8成，但算力增加必須顧及到省電，甚至在製造過程中節能相當重要，LTPS在省電及生產過程中的碳排都優於OLED，友達會充分發揮LTPS優勢，拉動在NB的市占率。