疫後時代，國際主題樂園大型高階遊樂設備市場，需求顯著擴大，智崴資訊（5263）橋科一期廠房新建工程31日動土，智崴集團正式啟動20億元投資計劃，進一步擴大在全球主題樂園大型高階遊樂設備市場的競爭力。

「智崴資訊科技橋科分公司一期廠房新建工程動土典禮」，31日舉行，智崴集團董事長歐陽志宏、高雄副市長羅達生、高雄經發局長廖泰翔等人共同為新廠祈福起鏟。

智崴資訊董事長歐陽志宏表示，疫後時代，國際主題樂園大型高階遊樂設備市場需求顯著擴大，主題樂園巨擘迪士尼今年就已宣佈，未來10年內將投資600億美金於主題樂園、渡假村和郵輪業務，而沙烏地阿拉伯也積極推進「願景2030」，大舉投資主題樂園及遊樂設施。

歐陽志宏指出，為了因應各地投資主題樂園等娛樂設施、以及疫情後大型高階遊樂設備產能不足，智崴為了取得市場先機，今年投資廠房的興建，藉以填補產能不足的市場空缺。

他說，智崴選定橋頭科學園區興建新設備廠房，選址橋頭，不僅因其鄰近高雄總部且交通便利，更因智崴集團起家於高雄，對此地有深厚感情，希望通過這次投資為當地創造更多就業機會。

高雄副市長羅達生指出，智崴資訊從高雄起家，從2001年成立以來，在軟體和硬體研發、製造到系統整合和場域設計規劃，擁有堅強的軟硬整合能力和豐富的數位內容創作經驗，長期以來更為推動產業發展、促進地方經濟繁榮作出了巨大貢獻。

羅達生表示，智崴不僅在全球各大主題樂園搭建了超過100座大型體感遊樂設備，甚至打造出世界上最大的體感遊樂設施，打破金氏世界紀錄，也獲得主題樂園界的奧斯卡「西婭獎(Thea Awards)-最佳傑出成就獎」殊榮，可說是飛行劇院遊樂設備領域的領導者。

他說，相信此次新廠房的20億投資，不僅是為智崴帶來更大的產能，更將帶動高雄市數位內容產業的快速發展，吸引更多投資，把高雄打造為國際數位娛樂和科技創新的樞紐。

高雄經發局長廖泰翔表示，高雄市政府致力於打造良好的營商環境，促進企業創新和發展，通過各種政策、補助機制，培育數位內容產業，提升城市的科技創新能力。近年來與數位部數產署合作，連續四年輔導智崴參與IAAPA（國際遊樂園及景點協會）等大型國際展會，並通過以大帶小的方式，媒合智崴與高雄在地廠商合作，拓展海外市場，藉此為高雄的軟、硬體產業帶來更多機會和發展。

智崴橋科分公司佔地共2公頃，總投資金額預計達新台幣20億元。第一期新建工程預計將於2025年第四季完工。

橋頭科學園區面積約262公頃，產業用地面積約164公頃，目前橋頭預計建廠家數22家、土地需求約60公頃，還有約95公頃土地可出租，引進投資金額近500億元。