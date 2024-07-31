經濟部執行前瞻基礎建設「公有零售市場建築物耐震拆除重建工程補助計畫」，自2017年起迄今已補助全國公有零售市場補強105處、拆除重建24處，投入經費21.39億元。苗栗縣後龍鎮第二公有零售市場，經濟部核定異地拆除重建補助8,962萬元，預計2025年3月工程完工。
經濟部商業發展署表示，31日開工動土的後龍第二市場，創建於民國55年，為後龍鎮內主要的傳統市場，在苗栗在地經歷逾半世紀的風光歲月，陪伴並見證地方生活與發展。然因建物老舊、經鎮公所鑑定有耐震安全疑慮，考量民眾安全及原市場用地空間使用需求受限，推動舊市場拆除異地重建，期待重建後除了保障原有攤商權益，更創建新風貌的現代化市場。
商業發展署說明，新市場規劃為2層樓建築，1樓為市場可容納120個攤位，2樓規劃為停車場設有60個汽機車停車位，設計上融合傳統菜市仔的溫度記憶與現代超市的便捷舒適，攤位設計以乾溼分區、生熟分離，讓現代化的市場帶予民眾優質的採買體驗，帶動周邊產業發展。
商業發展署強調，經濟部將持續協助並推動各地方傳統老舊市場的建築物耐震補強，並改善市場環境，也期待未來與地方政府共同打造現代化市場，培力庶民經濟，帶動地方產業發展，屆時歡迎民眾作伙來「踅」市場！
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