【時報-台北電】台光電(2383)公告113年上半年財務報告。113年上半年營業收入283.51億元，營業毛利79.73億元，營業利益54.59億元，稅前淨利55.88億元，淨利44.1億元，歸屬於母公司業主淨利44.14億元，基本每股盈餘12.83元。（編輯：沈培華）

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