台股7個月最後一個交易日小跌24.22點，以22,199.35點作收，單月累計下跌832點，月K終止連6紅。以籌碼面來看，成交量目前已連5個交易日低於5,000億元，顯見市場觀望、惜售心態濃厚，融資浮額大幅清洗，籌碼可望沉澱，靜待外資空單口數顯著減少。
美國前總統、共和黨總統候選人川普（Donald Trump）日前控訴台灣「搶走晶片事業」，並認為台灣很有錢，應該要付美國保護費，一席話導致台股直直落，迄今也已跌逾2,500點，「買在頂樓」的投資客欲哭無淚。
今年以來，推升加權指數的漲勢主要來自「一個人的武林」，也就是台積電（2330）獨強，台股看似強勢，其他個股漲勢並未跟上，台股甚至被美國商品期貨交易委員會（CFTC）列窄基指數期貨，限制美國投資人交易台指期。
「成也台積電，敗也台積電」台積電在7月18日法說會之後，股價從1,005元一路砍到今（31）日收盤的934元，慘跌近30％，同期台股下殺超過千點，大盤若想止穩，台積電何時能穩住仍是關鍵。
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