【時報-台北電】業強(6124)公告公司113年第二季合併財務報告董事會召開日期為8月8日。(編輯：邱致馨)

《電零組》立敦第2季財報 8月8日提報董事會
《電零組》日揚第2季財報 8月9日提報董事會
《電零組》台燿H1每股盈餘4.21元
《電零組》台燿8月1日受邀統一證券、高盛證券舉辦線上法說
#業強 #召開 #電零組 #合併財務報告 #董事會 #第二季
透過Google新聞追蹤旺得富