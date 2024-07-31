【時報編譯張朝欽綜合外電報導】比利時最大半導體供應商邁來芯電子(Melexis)週三預測，第三季銷售將符合預期；此外受到高階汽車裝置需求的推動，該公司第二季銷售略高於預期。
邁來芯主要是對汽車業供應半導體感測器裝置，第二季銷售年增4%，為2.46億歐元(約2.66億美元)，略高於分析師預期的2.44億歐元。
第二季息稅前利益(EBIT)的利潤率來到26.2%，超出分析師預期的24.7%。
執行長Marc Biron在一份聲明中說：「成長主要是由動力系統以外的應用所推動的」。他補充說，這種趨勢將會持續下去，豪華汽車領域的應用，正加速進入小型車，而先進的氣候控制和環境照明等功能，也將變得更為普及。
根據LSEG的資料，邁來芯預計第三季銷售為2.47億至2.52億歐元之間，符合分析師的預測平均為2.518億歐元。
公司重申全年銷售預期為10億歐元左右。公司也表示，將派發每股1.3歐元的中期股息。
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