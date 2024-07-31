國泰投信2檔重量級台股ETF配息同日出爐，其中有國民ETF之稱的00878（國泰永續高股息）配息0.55元創新高，年化殖利率約9.6%；00881（國泰台灣5G+）則配息1元，同樣改寫新高水準，年化殖利率8.2%，將在8月16日除息，預計9月11日股息入帳，逾158萬存股族笑呵呵。
國泰投信今（31）日同步在官網發布旗下2檔台股ETF第1階段預估配息公告，包括季配型的00878、半年配的00881等2檔，投資人數超過158萬人，皆是在8月16日除息，參與本次配息的最後申購日是8月15日。
00881基金經理人蘇鼎宇表示，通常台股在第3季表現會較其他季度震盪，平均季跌幅約2%，不過進入第4季後逢節慶行情，股市通常又會重返強勢，投資人不必過於恐慌。
蘋果於29日釋出旗下AI軟體「Apple Intelligence」初版，為最新款iPhone手機暖身，9月有望再掀換機潮，屆時多家台系科技大廠將受惠，包括00881投資組合中的台積電、鴻海及廣達等，將近6成的蘋果供應鏈將大放「蘋果光」。
00881同樣布局AI題材，由於輝達推出全新AI平台，進一步優化原產品功能，下半年將陸續推出新品，為輝達帶來成長動能；而輝達供應鏈也同步受惠，00881掌握近8成的輝達供應鏈，投資組合中除與蘋果供應鏈重疊的台積電、鴻海、廣達等，也納入聯發科與聯電，今日2間企業舉辦法說會，引發市場關注，會上公布企業第2季財報與下半年展望，後市可期。
00881積極布局Apple與AI雙A行情，每股約24元(7/30)，投資人一次申購就能掌握包含權值3王在內的台灣科技國家隊。
另1檔即將除息的ETF是掛牌上市滿4年的00878，截至07/26，共有132萬受益人，是全ETF市場之冠，且人數還在持續創高，顯示人氣之高。
00878經理人游日傑表示，00878追蹤「MSCI臺灣ESG永續高股息指數」，精選ESG評分高、具高殖利率的30檔台股。
在產業配置上，00878各成分股的權重較為均衡，不會單押某支個股，賦予過高的權重，較能抵禦產業波動，投資組合以科技電子股為主，比例將近7成，配上2成金融股，能攻又能守的配置，適合長期存股。
※免責聲明：文中所提之個股、基金內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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