【時報-台北電】台股集中市場今日在權王台積電(2330)臨收遭空頭擴大調節翻紅未果下，收22199.35點，跌24.22點，總成交值3735.70億元；累計7月回落832.90點、跌幅達3.62%，月線終止連5紅翻黑。櫃買市場今收262.30點，跌1.06點，總成交值1050.75億元；累計7月跌11.05點、跌幅4.04%，月線也翻黑止步連2紅。

而據統計，7月仍有19檔個股漲幅達50%以上，包含上市6檔、上櫃13檔。以類別觀察，營建類股為最大贏家，包含欣巴巴、京城、鑫龍騰、富宇、昇益等5檔，另電機股則有4檔居次、光電股也有2檔入榜。以股價漲幅看，本月漲幅王由欣巴巴以120%摘金、得利影以97.6%奪銀、京城以92.7%拿銅。

7月漲逾50%強勢股依股價漲幅排序分別為：欣巴巴(9906)漲106.2元、漲幅120%，收194.5元，期間最高204元、最低88.8元；得利影(6144)漲41.45元、漲幅97.6%，收83.9元，期間最高92.3元、最低39.9元；京城(2524)漲49.8元、漲幅92.7%，收103.5元，期間最高112.5元、最低53.2元；高鋒(4510)漲15.15元、漲幅91.8%，收31.65元，期間最高32.6元、最低16.45元；晶彩科(3535)漲37.7元、漲幅86.3%，收81.4元，期間最高82.7元、最低44.25元；鑫龍騰(3188)漲24.35元、漲幅78.7%，收55.3元，期間最高57.2元、最低30.8元；天方能源(3073)漲34.15元、漲幅75.5%，收79.4元，期間最高112元、最低44元；全譜(6228)漲31.2元、漲幅74.8%，收72.9元，期間最高78.6元、最低35.3元；合騏(8937)漲16.9元、漲幅73%，收40.05元，期間最高42.8元、最低22.8元；及成(3095)漲29.25元、漲幅64.9%，收74.3元，期間最高85元、最低43.6元；福裕(4513)漲25.85元、漲幅64.9%，收65.7元，期間最高65.7元、最低39.35元；富宇(4907)漲46.3元、漲幅64.6%，收118元，期間最高125元、最低71.6元；大飲(1213)漲4.73元、漲幅64.2%，收12.1元，期間最高12.4元、最低7.24元；錸德(2349)漲6.75元、漲幅59.5%，收18.1元，期間最高21.9元、最低11.95元；宏旭-KY(2243)漲10.85元、漲幅59.1%，收29.2元，期間最高31.7元、最低17.75元；昇益(5455)漲31.4元、漲幅54%，收89.5元，期間最高95.5元、最低57.8元；彬台(3379)漲14.8元、漲幅51.9%，收43.3元，期間最高49.85元、最低28.2元；力麗店(5364)漲9.2元、漲幅51.7%，收27元，期間最高27元、最低17.75元；精湛(2070)漲21.3元、漲幅51.3%，收62.8元，期間最高62.9元、最低41.35元。

展望8月，分析師認為，短線弱勢反彈機率較高，不排除中期修正回測半年線20,919點，惟長線成長趨勢結構健康，可逢低分批進場。(編輯：李慧蘭)