【時報-台北電】31日陸股指數全天強勢，終場滬指漲逾2%，深成指、創業板指雙雙漲超3%。
證券板塊展現飆風集體上漲，首創證券、華鑫股份、天風證券、太平洋、錦龍股份、國盛金控等多股觸及漲停板。不過同為大金融股的銀行板塊持續震盪，六大行領跌。
人形機器人快速拉升，斯菱股份超15%領漲，天奇股份、博實股份、雷賽智能、鳴志電器漲停，奧比中光漲超10%。醫療服務全面上漲，昭衍新藥、金域醫學、通策醫療等多股漲停，愛爾眼科、凱萊英等漲超5%。
公路鐵路運輸板塊漲幅靠後，申通地鐵跌超5%，錦江在線走出「天地板」；國中水務等高位股尾盤繼續退潮。
收盤，滬指報2938.75點，漲2.06%；深成指報8754.09點，漲3.37%；創指報1688.14點，漲3.51%。（編輯：張嘉倚）
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