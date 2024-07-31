【時報記者任珮云台北報導】仁寶(2324)今宣布波蘭新工廠開工動土儀式已於7月29日舉行，該工廠預計於明年2025年5月啟動生產，也將符合ISO9001:2015和ITAF 16949汽車產業的最高標準，並將通過BREEAM認證，獲得「Excellent」評級。仁寶現代化工廠選擇Czeladz是由於該地區擁有技術熟練的人力素質和戰略性地理位置，使得仁寶可以有效地向歐洲汽車製造商供應產品。
仁寶波蘭新工廠將為客戶生產資訊娛樂和ECU相關產品。仁寶電腦車用電子事業本部資深副總王大鈞表示：「我們的目標是提供優質的產品和服務，同時促進當地經濟的成長。透過在中國、美國、越南、巴西以及現在的波蘭設立製造和服務中心，我們能夠確保為世界各地的客戶提供快速靈活的支援。」。由於開發商在處理複雜的BTO(Built To Own)專案方面擁有豐富的經驗，Panattoni是我們選擇在歐洲建造第一個生產工廠的合作夥伴。」
Panattoni是全球最活躍的工業地產開發商，正在為仁寶建設一個BTO製造中心。這座現代化工廠位於Czeladz，總投資價值估計約為1,450萬歐元。Panattoni董事總經理Marek Dobrzycki表示：「我們很高興能夠與仁寶合作，先進的客製化生產設施是我們的專長。我們的經驗及對最高品質標準的重視，正是仁寶選擇我們公司的關鍵因素。」
新建築物的建造滿足投資者的特定規格，整個生產線將置於無塵室中，配有防靜電地板以及嚴格監控的溫度、濕度和無塵空氣，這些都是製造先進電子產品所必需的。
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