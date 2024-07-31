為協助缺工產業補足人力，勞動部持續推動「疫後改善缺工擴大就業方案」協助媒合。桃竹苗分署苗栗就業中心運用專案推介，成功協助23歲新住民張闖投入餐飲業，表現深受雇主范家宴餐廳肯定，紓解人力需求。

桃竹苗分署苗栗就業中心介紹，擁有近5年日式廚師助理經驗的張闖婚後來台，但因環境不熟、客家料理掌握度不高，適應出現問題。隨後張闖到苗栗就業中心尋求幫助，並接受就服員的建議，並透過適性職涯諮詢及「疫後改善缺工擴大就業方案」，鼓勵他嘗試面試范家宴客家美食廚師助理一職。

在經過就服員協助後，張闖自今年初上工至今已穩定超過半年，並在餐廳主廚鼓勵下，努力考取中餐烹調技術士證照中。

桃竹苗分署苗栗就業中心表示，目前雇主范家宴廖主廚對「疫後改善缺工擴大就業方案」表達肯定，也感謝苗栗就業中心介紹適合人才，張闖豐富的廚助經驗加上積極努力的工作態度，讓他很快能掌握料理餐點的技巧，是目前餐廳主力栽培的明日之星。張闖表示，就服員是他專屬的就業顧問，不僅幫他找工作，還給予考照建議，讓他順利融入台灣社會並扛起家中經濟支柱。

桃竹苗分署長賴家仁表示，勞動部「疫後改善缺工擴大就業方案」為協助旅宿業及餐飲業補實人力需求，延長辦理期限至113年12月31日止，為鼓勵勞工投入專案缺工職缺，勞動部推出專業就業獎勵，提供經公立就業服務機構推介成功就業滿30日以上的求職者，發給每月6,000至1萬3,000元不等獎勵金，最長發給12個月。