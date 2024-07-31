台股回檔、颱風出現災情，加上政府嚴查新青安違規，持續逾半年的房市熱潮略見降溫，各大房仲業者7月旗下門市交易普遍較6月減少近一成，不過仍優於去年同期一成以上，預期第三季淡季以及農曆民俗月效應，加上去年下半年房市轉熱，未來房仲成交量不容易出現連續性雙位數年增表現。
根據各大房仲業者自結7月門市業績顯示，永慶房產集團月減6％ 、年增13％；住商機構月減8.7％、年增18.3％；台灣房屋月減5.2％、年增24.3％；中信房屋月減14.2％、年增0.5％，各房仲業者門市交易量普遍出現微幅降溫的情形。
永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，第三季為房市銷售淡季，7月暑假民眾多規劃出遊行程，加上颱風攪局，民眾放緩看屋、購屋腳步，台南與高雄房市交易量月減均逾逾一成，不過，7月看屋量與6月差距不大，顯示民眾看屋意願仍強，只要物件符合購屋民眾需求，買賣雙方價格認知取得共識，成交機會大增。
信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，7月美國總統大選前發生意外，台股創高後回檔修正，突發因素難免對購屋人信心產生短暫影響，加上颱風天、暑期出國潮，使7月房市交易量不如6月，未來影響房市最大的可能還是股市與政策，美國總統大選也是存有影響變數，下半年房市的確雜音比上半年多一些。
住商不動產企研室執行總監徐佳馨表示，七月份進入暑假時序，市場缺乏供給狀況未見改善，加上股市震盪，看似交易轉差，實則進入打底，同時，政戈人火戈嚴查新青安違規使用的政策，的確對短期交易頻繁的投機者有一定影響，進而衝擊投機買盤，今年打房政策主軸轉往緊控銀根，許多銀行房貸庫存已經滿水位，恐怕不利下半年整體交易。
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