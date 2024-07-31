【時報-台北電】周三台股劇烈震盪！前一日美國大型科技股遭到拋售，輝達崩跌，那指、費半倒地，台股開盤指數跌逾百點，電子權值股的台積電、聯發科(2454)聯袂下挫，鴻海(2317)、台達電(2308)等挺身而出。AI權值股走勢仍疲，被動元件大廠國巨(2327)挾業績利多強漲，金融股上揚，傳產股中營建股繼續噴發。矽統(2363)財報雖虧損股價卻衝漲停，成為盤面上的少數紅燈。群創(3481)第二季淨利轉虧為盈，且宣布賣南科廠房，今日爆量位居第一。終場台股收跌24.22點，為22199.35點。今日外資(不含外資自營商)賣超164.576億元，投信買超59.9694億元，自營商賣超56.9447億元，三大法人賣超161.55億元。7月累計賣超3502億元，為2004年以來史上第二大賣超。

盤面上，類股漲跌各半。鴻海一度站回200元，成為權值股中的焦點，帶領他電類跟著嗨，強勢股鑫科(3663)連拉2根漲停寫歷史高，金寶(2312)、勤凱(4760)、陽程(3498)、弘塑(3131)、岱稜(3303)等同步走高，推升上市櫃他電類指一度勁升逾1%，收盤漲幅居台股前段班。今日將舉辦法說的聯發科(2454)一度大跌55元至1200元，所幸法說變法會的創意(3443)終見止血反彈半根，讓IC設計族群鬆一口氣，減資後股價跳水的矽統(2363)也回神拉漲停助攻，威盛(2388)跟著觸頂彈，系微(6231)、瑞昱(2379)、立積(4968)、通泰(5487)偏多表態力抗空軍。金融股7月步入股息入帳高峰，加上7月加權指數從創歷史新高到拉回創波段低點，高低震盪2,500多點，自營商自行買賣部位積極逢高調節，獲利入帳可望美化帳面，金控股7月獲利可望繳出亮麗成績單，31日金融股表現強勢大漲逾1%。富邦金領頭大漲，逼近90元，玉山金、群益期、永豐金、國泰金、華南金、元大金等幅都在1%以上，相對電子股及加權指數強勢。

台股30日上演破底翻行情，拉出紅棒留206點下影線，終場收22223點上漲59點，重返22200點大關。周三為7月最後交易日，多空爭戰更為劇烈，指數漲跌忽紅忽綠，最終收跌24.22點，為22199.35點，5日RSI為30.81，10日RSI為36.13，9日K值為17.11，9日D值為21.24，20日乖離率為-4.51。外資今日繼續賣超台股164億元，形成連4賣，7月份共賣超3502億元，單月賣超金額為2004年以來史上第二大賣超，僅次於2020年3月的3591億元。不過，台股成交量目前已經連續5個交易日低於5000億元，顯示市場惜售心態濃厚，融資浮額大幅清洗，籌碼可望沉澱，靜待外資空單口數顯著減少。

台股22200關卡不保，7月來累計跌跌832.90點、跌幅3.6%，為2023年1月以來單月最大跌幅，月線難逃長黑K棒並留千點「避雷針」。第一金投顧董事長陳奕光指出，7月台股創24416點歷史高點、也寫下21833點波段低點，國家隊包括八大公股行庫及投信合計加碼近2000億元，力抗外資賣壓，短線台股有機會展開弱勢反彈，但7月30日的21833點低點恐會再一次回測，中長線回測半年線機率大。台新投顧副總經理黃文清表示，台股有機會展開弱勢反彈，至於反彈幅度有多大，要看外資期貨空單何時回補及融資浮額清洗幅度。（編輯：張嘉倚）