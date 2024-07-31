【時報-台北電】巨有科技(8227)現金增資發行220萬股，公告現金增資認股基準日為113年8月21日，本次增資資金用於充實營運資金。實際每股發行價格，授權董事長於每股150元至200元價格區間內，依法規定，與證券承銷商參酌發行市場狀況及其他相關法令議定之，俟訂價後另行公告。（編輯：沈培華）

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